Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Vor der Wache der Bundespolizei - 42-Jähriger schlägt Kontrahenten Flasche auf den Kopf

Gelsenkirchen - Bochum (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männer kam es am Samstagabend (13. Juni) am Gelsenkirchener Hauptbahnhof. Dabei soll ein 42-jähriger Mann einem 50-jährigen Bochumer eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben. Das Opfer musste mit Schnittverletzungen in eine Klinik eingeliefert werden.

Gegen 20 Uhr informierte eine Zeugin die Bundespolizei in Gelsenkirchen über eine stark blutende Person. Diese sollte sich auf einer Sitzgelegenheit vor der Bundespolizeiwache aufhalten.

Vor Ort erklärte ein Zeuge den Einsatzkräften, dass der 50-Jährige mit einer weiteren Person in Streit geraten sei. Dabei soll ein 42-jähriger Gelsenkirchener eine Bierflasche auf den Kopf des 50-Jährigen geschlagen haben.

Dabei erlitt dieser Schnittverletzungen und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Der 42-Jährige flüchtete in Richtung Parkhaus und konnte durch Bundespolizisten im Bereich der Peterstraße festgenommen werden.

Zum Motiv seines Handelns schwieg der Gelsenkirchener. Gegen den wegen Drogen- und Gewaltdelikten polizeibekannten Mann, leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

