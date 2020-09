Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Versuchte Geldautomatensprengung

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Nacht, gegen 03:30 Uhr, haben unbekannte Männer versucht einen Geldautomaten an der Schneiderstraße zu sprengen. Ein Zeuge hatte zwei Männer am Geldautomaten einer Bankfiliale beobachtet. Letztendlich kam es nicht zur Explosion. Die Tatverdächtigen flüchteten vermutlich mit einem dunklen BMW in Richtung Oberhausen. Bei der Fahndung nach den Tatverdächtigen wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell