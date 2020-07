Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Parkendes Auto angegangen

Gronau (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch in Gronau alle vier Reifen eines parkenden Wagens zerstochen. Das Fahrzeug hatte auf einem Parkplatz am Döhrmannplatz gestanden, wo es zwischen 14.00 Uhr und 17.30 Uhr zu der Tat kam. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommisssariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell