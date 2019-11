Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Bargeld aus Kassenautomat

Altenkirchen (ots)

Am Freitag, den 29.11.2019 meldete ein Zeuge der Polizei in Altenkirchen, dass der Kassenautomat im Betriebsraum der Tiefgarage Schlossplatz aufgebrochen wurde. Der Tatzeitraum konnte auf die Zeit zwischen dem 00:05 Uhr und 07:55 Uhr eingegrenzt werden. Bis dato unbekannte Täter hebelten zunächst das Schiebefenster zu dem Betriebsraum auf und gelangen so in das Innere. Dort wurde mit brachialer Gewalt ein Kassenautomat aufgehebelt, wodurch an diesem erheblicheren Sachschaden entstand. Anschließend wurde aus dem Innern ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen wurde eine Vielzahl verwertbarer Spuren aufgefunden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Altenkirchen unter der Nummer 02681 / 9460 oder per Mail an pialtenkirchen@polizei.rlp.de entgegen.

