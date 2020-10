Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Hosenfeld-Hainzell (ots)

Am 17.10.20, gegen 15:45 Uhr, befuhr ein PKW in Hosenfeld-Hainzell die Straße Steinshecke aus Richtung Neue Straße kommend. In Höhe der Einmündung Steinshecke/In der Steinshecke kam der PKW von der Fahrbahn ab und prallte hier gegen einen Stromverteilerkasten. Anschließend entfernte sich der PKW sofort von der Unfallstelle. Der Verteilerkasten wurde erheblich beschädigt. Schaden an diesem ca. 1000,00 Euro. Bei dem unfallverursachenden PKW handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen 1er BMW, Baujahr ca. 2004. Dieser dürfte im Frontbereich und gegebenenfalls auf der rechten Seite beschädigt sein. Ebenfalls fehlt der rechte Außenspiegel.

Hinweise bitte an den Polizeiposten Neuhof, Tel. 06655/96880, oder jede andere Polizeidienststelle.

gefertigt: Vey,POK - Polizeiposten Neuhof (E31/Ra)

