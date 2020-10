Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Keine Beute, aber Sachschaden

Kaiserslautern/Otterberg (ots)

Mehr Sachschaden als Beute haben Einbrecher in der Nacht zu Donnerstag in Kaiserslautern und Otterberg gemacht.

In Kaiserslautern drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Marktstraße sowie eine Gaststätte in der Pariser Straße ein. Während es in der Marktstraße beim Sachschaden an der aufgebrochenen Tür blieb, knackten die Unbekannten in der Pariser Straße auch noch einen Spielautomaten. Gestohlen wurde ersten Überprüfungen zufolge nichts. Die Höhe des angerichteten Schadens steht noch nicht fest.

Auch in Otterberg machten sich Einbrecher in derselben Nacht an der Tür einer Gaststätte zu schaffen und im Inneren auch an einem Spielautomaten. Ob und wieviel Geld sie erbeuteten, ist unklar.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell