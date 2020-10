Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere Ladendiebstähle

Kaiserslautern (ots)

Mit einigen Ladendiebstählen in einem Laden hatte es die Polizeiinspektion 2 am Mittwoch und Donnerstag zu tun.

Unter anderem fiel am Mittwochvormittag eine 64-jährige Frau in einem Einkaufszentrum in der Merkurstraße auf. Sie entwendete Champagner und Wurst im Gesamtwert von über 50 Euro.

Im gleichen Laden wurde zwei Stunden später ein 28-jähriger Mann erwischt, wie er eine Festplatte im Wert von knapp 80 Euro klauen wollte.

Auf Beide kommen eine Anzeige zu - und vermutlich von dem betroffenen Laden zusätzlich ein Hausverbot.

Am Donnerstag wurde die Polizei dann gegen Abend in das Einkaufzentrum gerufen. Ein 27-jähriger Mann wurde von dem Ladendetektiv dabei erwischt, wie er Waren im Wert von 120 Euro klaute. Er zahlte zwar einige Getränke an der Kasse, den Rest seiner "Einkäufe" hatte er aber in seiner Unterhose versteckt.

Der 27-Jährige wurden bis zum Eintreffen der Polizeistreife festgehalten. Auch auf ihn kommt eine Anzeige und von dem betroffenen Laden zusätzlich ein Hausverbot zu. |elz

