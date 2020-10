Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Leichtverletzter nach Auffahrunfall

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Freitagnachmittag, 9.Oktober, auf der Wilhelmstraße in Höhe der Unionstraße wurde ein 19-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer leicht verletzt. Gegen 15 Uhr war der Hammer mit seinem Kleinkraftrad auf der Wilhelmstraße unterwegs und fuhr stadteinwärts. Im Einmündungsbereich zur Unionstraße fuhr er auf den verkehrsbedingt wartenden Kia Picanto eines 34-jährigen Mannes aus Hamm. Ein Rettungswagen brachte den verletzten 19-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von zirka 3500 Euro. (be)

