POL-UL: (UL) Ulm - Pkw-Lenker greift beherzt ein

Schnell reagierte ein 42-Jähriger, nachdem ein Betrunkener auf sein Auto auffuhr.

Aus dem Staub machen wollte sich ein 47 Jahre alter Autofahrer nach einem Auffahrunfall. Das wusste der geschädigte Pkw-Lenker zu verhindern. Er zog kurzerhand den Zündschlüssel am Auto des Verursachers ab. Der jüngere Pkw-Lenker befuhr am Sonntag gegen 00.20 Uhr in Wiblingen die Donautalstraße in Richtung Donautal. Unmittelbar vor ihm bog der 47-Jährige aus der Johannes-Palm-Straße ebenfalls in die Donautalstraße in Richtung Donautal ein. Er fuhr anschließend in Schlangenlinien und benutzte auch die Busspur. Der 42-Jährige überholte deshalb den anderen Pkw. Er musste wenig später an der Einmündung in den Wiblinger Ring anhalten, da die Ampel Rotlicht zeigte. Das bemerkte der ältere Pkw-Lenker zu spät, weshalb er mit seinem Mercedes auf den wartenden Chevrolet auffuhr. Der 47-Jährige war gerade dabei, den Rückwärtsgang einzulegen, als der 42-Jährige an den Mercedes herantrat. Der Chevroletfahrer griff deshalb ins Fahrzeuginnere und zog kurzerhand den Zündschlüssel ab. Die alarmierte Polizeistreife stellte schnell fest, dass der Unfallverursacher offensichtlich alkoholisiert war. Sie ordneten deshalb eine Blutentnahme an. Einen Führerschein konnte der Mann nicht vorweisen. Dieser war ihm Anfang April gerichtlich entzogen worden. An den beiden Autos entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro.

