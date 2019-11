Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter verschaffte sich am Mittwoch, 06. November 2019, in der Zeit von 8:15 Uhr bis 13:45 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Nutzhorner Straße im Bereich einer dortigen Tagesstätte. Nach Aufhebeln eines Fensters wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit unbekannt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit ebenfalls keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden (1322856).

