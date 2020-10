Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verdächtige Monteure

Kaiserslautern (ots)

Eine 87-Jährige erhielt am Donnerstag Besuch von zwei verdächtigen Männern. Zunächst klingelten die Männer an der Wohnungstür der Seniorin und erklärten, dass sie Mitarbeiter der Wasserwerke wären und Rohre im Keller reparieren würden.

Einer ging mit der Frau in das Bad, um sie vermutlich abzulenken, während der Zweite sich nicht in den Keller begab, sondern ins Schlafzimmer. Dort nahm er circa 1.000 Euro aus einer Tasche, die unter der Bettdecke versteckt war. Weitere Gegenstände wurden nicht entwendet.

Die Polizei warnt: Lassen Sie keine Fremden in ihre Wohnung! Betrüger sind erfinderisch, sie schlüpfen in die unterschiedlichsten Rollen. Mal gaukeln sie vor Handwerker zu sein oder einen Nachbarn besuchen zu wollen, sie geben sich aber auch beispielsweise als Kriminalbeamte oder Telekom-Mitarbeiter aus. In jedem Fall gilt: Lassen Sie niemanden rein! Halten Sie Ihre Tür geschlossen! Vergewissern Sie sich durch einen Anruf bei dem Unternehmen oder der Behörde, von der der Unbekannte vorgibt zu sein, ob der Besucher tatsächlich derjenige ist, für den er sich ausgibt. Suchen Sie sich die Rufnummer des Unternehmens oder der Behörde selbst aus dem Telefonbuch heraus. In der Regel werden diese ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht unangemeldet zu Ihnen nach Hause schicken. Bleiben Sie wachsam, im Zweifel wählen Sie den Notruf der Polizei. |elz

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell