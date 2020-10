Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201021-5: Geldautomat beschädigt - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag (20. Oktober) versucht einen Geldautomaten zu entwenden. Am frühen Morgen meldete ein Zeuge (42) einen beschädigten Geldautomaten auf der Bremer Straße. Die unbekannten Täter hatten laut Erkenntnissen der Polizisten vor Ort den Geldautomaten mit Hilfe eines Fahrzeugs aus der Verankerung herausgerissen und diesen stark beschädigt. Der technische Störungsdienst gab an, dass der Automat um 03:21 Uhr eine Störungsmeldung anzeigte und wenig später nicht mehr online war. Den Tätern gelang es nicht den Geldautomaten zu öffnen oder abzutransportieren. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 bitten Zeugen, die zu dieser Zeit verdächtige Personen gesehen oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (akl)

