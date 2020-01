Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Verkehrsunfall

Emlichheim (ots)

Heute gegen 07.45 Uhr, kam es in Emlichheim, im Bereich der Einmündung Hauptstraße/ Bremarkt zu einem Verkehrsunfall. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Volvo, der vom Bremarkt auf die Hauptstraße einbiegen wollte, und einem Opel Corsa, der die Hauptstraße in Richtung Ortsmitte befuhr. Da unklar ist, ob die Fußgängerampel unmittelbar vor der Einmündung zum Unfallzeitpunkt eingeschaltet war, werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, Tel. 05943/92000, in Verbindung zu setzen.

