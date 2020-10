Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201022-1: Unbekannte erschien an fremder Haustür - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen (21. Oktober) hat eine unbekannte Frau versucht, sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Jagdfeld" zu verschaffen.

Gegen 08:00 Uhr hörte die 54-jährige Bewohnerin seltsame Geräusche an ihrer Haustür. Als sie den Geräuschen auf die Spur ging, sah sie durch das Glas, dass eine unbekannte Frau vor der Tür stand. Zudem stellte sie fest, dass sich der Schlüssel, der von innen steckte, bewegte. Daraufhin sprach die 54-Jährige die Frau an. Diese behauptete, eine bestimmte Person zu suchen. Da die Bewohnerin ihr mitteilte, diese Person nicht zu kennen, ging die Unbekannte. Kurze Zeit später fuhr ein dunkler Kombi mit erhöhter Geschwindigkeit am Haus vorbei.

Laut Zeugenangaben war die Frau 160 bis 170 Zentimeter groß. Sie trug einen dunklen Mantel, eine dunkle Brille und ein Kopftuch. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die weitere Angaben zu der unbekannten Frau oder dem dunklen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

