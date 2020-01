Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Osteel - Fahrradfahrer gestürzt

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Osteel - Fahrradfahrer gestürzt

Ein Radfahrer aus Osteel ist am Donnerstag in Osteel gestürzt und leicht verletzt worden. Der 67-Jährige war gegen 17.30 Uhr auf dem Radweg an der Brookmerlander Straße unterwegs, als er alleinbeteiligt stürzte. Er stand offenbar unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Stafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell