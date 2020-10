Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201022-2: Zwei Unfälle mit Leichtverletzten im Berufsverkehr - Pulheim/Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Mittwoch (21. Oktober) haben sich gleich zwei Unfälle im Berufsverkehr ereignet und Verkehrsstörungen verursacht.

Einer der Unfälle ereignete sich in Pulheim auf der Bundesstraße (B) 59. Um 15:20 Uhr fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Wagen in Richtung Grevenbroich. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er von seinem Fahrstreifen nach links ab und fuhr auf die Mittelleitplanke, die den Fahrstreifen von der Gegenspur trennt. Der Wagen des 26-Jährigen hob von der Fahrbahn ab und geriet auf die Gegenspur. Dort prallte er in die Seite und das Heck eines entgegenkommenden Autos. Der 44-jährige Fahrer des Wagens wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 26-Jährige erlitt ebenfalls leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Beide Fahrzeuge schleppte ein Abschleppunternehmen ein. Die B 59 war bis etwa 17:30 Uhr für die Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Köln gesperrt.

Ein Auffahrunfall auf der Frechener Straße in Hürth führte gegen 15:30 Uhr zu verlängerten Wartezeiten. Ein 18-jähriger Hagener fuhr auf der Frechener Straße in Fahrtrichtung Frechen. In Höhe der "Theresienhöhe" fuhr der 18-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache einem 51-jährigen, verkehrsbedingt wartenden, Autofahrer auf. Durch den Zusammenstoß wurde der 51-Jährige mit seinem Wagen in einen vor ihm wartenden Motorradfahrer (66) geschoben. Die drei Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in einem umliegenden Krankenhaus behandelt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, so dass alle Fahrzeuge abgeschleppt wurden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war ein Fahrstreifen gesperrt. Die Polizei regelte bis etwa 17:15 Uhr den Verkehr an der Unfallörtlichkeit.

In beiden Fällen hat das Verkehrskommissariat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (akl)

