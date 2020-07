Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Älteres Paar hat Probleme mit Kindern

Bereits am Mittwoch, 22.07., kam es zum Konflikt im Stadtteil Jebenhausen zwischen einem älteren Paar und einem 10-jährigen Jungen. Der Grund dafür ist bisher nicht bekannt. Jedenfalls stießen sie den Bub zu Boden, obwohl dieser an seinem Gipsarm als bereits verletzt zu erkennen war. Der Bub erlitt dabei Schmerzen an seiner Verletzung und ging dann mit seinen Freunden nach Hause. Die Senioren verfolgten ihn bis zur Wohnanschrift. Am Freitag, 24.07., trafen die Kinder bei der Kirche wieder auf das Paar. Dieses Mal wurden sie beleidigt. Zudem fotografierten sie die Kinder. Die Ermittlungen zu dem ca. 60 bis 70 Jahre alten Paar wegen Körperverletzung u.a. führt das Polizeirevier Göppingen.

