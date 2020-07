Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt-Ost: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt-Ost (ots)

Ein unbekannter Autofahrer verursachte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Stadtteil Neckarstadt einen Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Sachstand beschädigte der Unbekannte beim Aus- oder Einparken einen in der Lenaustraße in Fahrtrichtung Grillparzerstraße am Fahrbahnrand geparkten Peugeot. Anschließend fuhr er, ohne sich um den Schaden zu kümmern, einfach davon. Der entstandene Sachschaden wird auf fast 3.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

