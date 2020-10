Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201023-2: Reifenstecher im Polizeigewahrsam - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 54-Jähriger bemerkte einen Mann (48) am Reifen seines abgestellten Anhängers, verfolgte ihn und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Der Zeuge hörte am Donnerstagabend (22. Oktober) um 21:30 Uhr ein lautes Geräusch am abgestellten Anhänger an seiner Wohnanschrift im Lupinenweg. Da in der Vergangenheit mehrfach bereits die Reifen zerstochen worden sind, ging er dem Geräusch nach und stellte fest, dass ein Mann am Reifen hockte und diesen zerstach. Als der Mann den Zeugen bemerkte, trat dieser die Flucht an. Im Ginsterhang holte der Zeuge den Mann ein, überwältigte ihn und es kam eigenen Angaben zufolge zu einem Gerangel. Eintreffende Polizeibeamte legten dem 48-Jährigen Handfesseln an und brachten ihn in eine Polizeidienststelle. Dort führten die Beamten zudem einen Atemalkoholvortest durch. Dieser zeigte im Ergebnis einen Wert von 2,42 Promille an. Zur Verhinderung weiterer Straftaten blieb der 48-Jährige im Polizeigewahrsam. (bm)

