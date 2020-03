Polizei Mettmann

POL-ME: Aktuelle Infos zur Anzeigenerstattung in der Kreispolizeibehörde Mettmann - Kreis Mettmann - 2003111

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Um gesundheitsgefährdende, unmittelbare Kontakte zwischen Bürgerinnen und Bürgern, aber auch zwischen diesen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Polizei nach Möglichkeit auf ein absolutes Mindestmaß zu reduzieren und damit zur Verzögerung der Ausbreitungsdynamik und zur Unterbrechung von Infektionsketten des Corona-Virus (COVID-19) beizutragen, bittet die Kreispolizeibehörde Mettmann dringend darum, für Anzeigenerstattung grundsätzlich nicht mehr unangekündigt und persönlich die örtliche Polizeiwache aufzusuchen, sofern dieses nicht unbedingt notwendig ist.

Alle Bürgerinnen und Bürger werden deshalb gebeten, sich im Falle einer Anzeigenerstattung zuerst telefonisch bei der jeweiligen Polizeidienststelle zu melden. Auf diesem Weg kann in Einzelfällen ein persönlicher Termin vereinbart bzw. geklärt werden, ob auf alternative Wege zur Anzeigenerstattung zurückgegriffen werden kann - denn auch schriftliche, telefonische sowie digitale Anzeigenerstattungen sind jederzeit möglich und werden in der aktuellen Situation sogar ausdrücklich gewünscht, sofern keine besonderen Gründe dagegen sprechen. So lassen sich auch unnötige Wartezeiten verhindern. Sofern Bürgerinnen oder Bürger auf einer persönlichen Anzeigenerstattung bestehen, wird diesem Wunsch, unter Berücksichtigung der besonderen Hygienevorschriften, selbstverständlich entsprochen.

Online-Anzeigen können über folgendem Link im Internet erstattet werden: https://polizei.nrw/internetwache

Die postalischen und telefonischen Erreichbarkeiten aller Polizeiwachen im Kreis Mettmann findet man auf der Internetseite / Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter: https://mettmann.polizei.nrw/wachenfinder

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell