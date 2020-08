Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf-Erwitte - Mit 200 auf der Straße

Bad Sassendorf-Erwitte (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag fiel einer Streifenwagenbesatzung, gegen Mitternacht, ein hochmotorisierter Wagen mit einem 38-jährigen Anröchter auf der L856 in Bad Sassendorf-Lohne auf. Nach dem Ende der 70-er Zone beschleunigte der Mann seinen Wagen in Richtung Erwitte so schnell, dass die Beamten über fast 4 km nicht mehr aufschließen konnten. Hierbei wurden Geschwindigkeiten von über 200 km/h vom Tacho der Polizisten abgelesen. Innerhalb der Messtrecke befanden sich zudem noch mehrere Bereiche, in denen der Anröchter seine Geschwindigkeit auf 70 km/h hätte reduzieren müssen. Aufleuchtende Bremslichter sahen die Beamten an seinem Wagen jedoch nicht. Bei der anschließenden Kontrolle in Schmerlecke stritt er ab, solche eine hohe Geschwindigkeit gefahren zu sein. Gegen den Fahrer wurde eine Anzeige gefertigt. (reh)

