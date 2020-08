POL-SO: Pressemeldungen Kreis Soest

Kreispolizeibehörde Soest

Kreispolizeibehörde Soest

Kreis Soest

Welver - Verkehrsunfall - PKW kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Leicht verletzt hat sich der Fahrer eines Opel Kastenwagen bei einem Verkehrsunfall am Samstag, den 01.08.2020 in Welver. Der 52-jährige Lippstädter fuhr mit seinem Fahrzeug auf der Reklingser Straße, aus Berwicke in Richtung Recklingsen. Aus noch ungeklärter Ursache kommt er von der Fahrbahn ab und überschlägt sich. Dabei wird er leicht verletzt. Nach erster medizinischer Versorgung am Unfallort wird der 52-jährige ins Krankenhaus gebracht. (Rö)

Möhnesee - Verkehrsunfall mit Krad - Fahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Bei einem Motorradunfall am Samstag, den 01.08.2020 hat sich eine 57-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt. Gegen 19.45 Uhr fuhr die Fahrerin auf der Straße Teigelhof aus Bergede kommend. An der Unfallstelle ist die Fahrbahn verengt und eine Bodenschwelle vorhanden. An dieser verlor sie die Kontrolle über das Krad und stürzte. Bei dem Sturz verletzte sie sich schwer und wurde ins Krankenhaus gebracht. Das auslaufende Öl wurde durch die Feuerwehr abgestreut. (Rö)

