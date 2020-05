Polizei Mettmann

POL-ME: Schwerwiegender Fehler beim Linksabbiegen -Hilden- 2005175

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Berichterstattung vom 30.05.2020, 05:30 Uhr, "Schwerwiegender Fehler beim Linksabbiegen (Hilden)", OTS 2005175, hat sich ein redaktioneller Fehler eingeschlichen. Der bisherige Bericht wurde durch nachfolgende Darstellung ersetzt. Am Freitag, 29.05.20, kam es gegen 22:01 Uhr in Hilden auf der Hochdahler Straße/ Beethovenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Ein 60-jähriger Mann aus Hilden war mit seinem PKW der Marke VW auf der Hochdahler Straße in Richtung Nordring unterwegs. Als er nach links in die Beethovenstraße abbiegen wollte, übersah er den Gegenverkehr. Infolgedessen kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Motorrad der Marke BMW. Der Motorradfahrer, ein 50-jähriger Hildener, befuhr die Hochdahler Straße in Gegenrichtung und konnte einen Unfall nicht verhindern, als der VW seine Fahrbahn kreuzte. Beide Fahrzeugführer wurden schwer verletzt und mussten zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf ca. 12.000,- Euro geschätzt.

