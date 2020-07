Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Sönnern - Brand (Folgemeldung)

Werl (ots)

Nachdem in Sönnern die Feuerwehr einen Brand an der Antoniusstraße löschen konnte, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Der Brand scheint in der Küche ausgebrochen zu sein. Hier wurde die Leiche einer Person aufgefunden. Wahrscheinlich handelt es sich bei der Person um einen Hausbewohner. Aufgrund der enormen Hitze während des Brandes wurde der Leichnam stark verbrannt. Die Identität konnte deshalb noch nicht einwandfrei festgestellt werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Weitere Ergebnisse werden frühestens am Montag erwartet. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell