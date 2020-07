Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Sönnern - Brand (Erstmeldung)

Werl (ots)

An der Antoniusstraße wurde um 14:17 ein Brand gemeldet. Ein Wohnhaus steht dort in voller Ausdehnung in Flammen. Die Feuerwehr ist dort noch mit Löscharbeiten beschäftigt. Eine Person kam nach ersten Erkenntnissen ums Leben (Bewohner/in). Weitere Meldungen folgen sobald es neue Erkenntnisse gibt. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell