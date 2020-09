Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Einbruch in ein Einfamilienhaus - 80.000 Euro teurer Audi Q7 entwendet

Neubrandenburg (ots)

Am 16.09.2020 wurde bei der Polizei ein Einbruch in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Am Steep in Neubrandenburg angezeigt. Demnach sind am 16.09.2020 in der Zeit von 00:00 Uhr bis 12:00 Uhr bislang unbekannte Täter in das Einfamilienhaus in der Tollenserstraße eingebrochen, während die Eigentümer im Obergeschoss schliefen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich die Täter auf das Grundstück begeben und sind anschließend gewaltsam in das Haus eingedrungen. Die Täter haben das Mobiliar im Erdgeschoss durchsucht und dabei einen Laptop der Marke Apple, eine Geldbörse mit persönlichen Karten und Bargeld sowie den Autoschlüssel für einen neuen Audi Q7 entwendet. Anschließend haben die Täter das Haus verlassen und sind mit dem vor dem Wohnhaus abgeparkten Audi Q7 geflüchtet. Der entwendete Audi Q7 ist erst neun Monate alt, schwarz und hat ein NB-Kennzeichen. Der Wert des Fahrzeuges wird auf ca. 80.000 Euro geschätzt.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Die Fahndungsmaßnahmen nach dem entwendeten Audi Q7 sind bisher erfolglos verlaufen. Die Ermittlungen wegen des Einbruchsdiebstahls wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen. Zeugen, die im besagten Zeitraum im Bereich der Tollenserstraße/Radegaststraße auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben, den schwarzen Audi Q7 gesehen haben, Hinweise auf mögliche Tatverdächtige oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl geben können melden sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Rückfragen bitte an:

Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell