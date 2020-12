Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zigarettenautomat durch unbekannte Täter aufgebrochen

Ludwigshafen-MundenheimLudwigshafen-Mundenheim (ots)

Am Freitagvormittag, dem 11.12.2020, gegen 10 Uhr, wurde ein aufgebrochener Zigarettenautomat in der Ludwig-Börne-Straße in Ludwigshafen-Mundenheim festgestellt. Anwohner beschrieben, in den frühen Morgenstunden, gegen 02:45 Uhr, einen lauten Knall gehört und zwei Jugendliche wegrennen gesehen zu haben.

Da zu den Tätern bisher nur wenig bekannt ist, werden weitere Zeugen gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwighafen 1 unter der Tel. 0621/9632122 oder per Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.

