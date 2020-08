Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Dubioser Verkehrsunfall: Autofahrer flüchtet zu Fuß

Steinheim (ots)

Ein vermeintlich einfacher Verkehrsunfall in Steinheim wirft Fragen auf. Ein ortsansässiger Autofahrer befuhr am Donnerstag, 27.08.2020, gegen 18:10 Uhr, die Bahnhofstraße entgegen der erlaubten Fahrtrichtung. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem schwarzen VW Polo mit LIP-Kennzeichen, der von der Alten Friedhofstraße ordnungsgemäß auf die Bahnhofstraße abbiegen wollte und offenbar nicht mit dem schwarzen Fiat Punto rechnete, der aus der falschen Richtung kam. An beiden Autos entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 6.000 Euro. Nach dem Zusammenstoß bestand der Fiat Punto-Fahrer darauf, den Unfall durch die Polizei aufnehmen zu lassen. Der VW Polo-Fahrer jedoch wollte unter keinen Umständen, dass die Polizei informiert wird. Bei Eintreffen der Polizei war der Polo-Fahrer nicht mehr vor Ort, er hatte sich mit den Worten "Ich muss mal auf die Toilette!" kurzerhand verabschiedet. Während der Unfallaufnahme erschien plötzlich ein anderer Mann an der Unfallstelle und behauptete, der Fahrer des VW Polo gewesen zu sein. Daran haben die Beamten aufgrund von Zeugenaussagen erhebliche Zweifel und fragen deshalb: "Wer ist tatsächlich der Fahrer?". Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden. /ell

