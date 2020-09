POL-MR: Angriff auf zwei junge Männer - Polizei sucht Zeugen und mutmaßliche Täter;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Angriff auf zwei junge Männer - Polizei sucht Zeugen und mutmaßliche Täter

Marburg: Nach einem Vorfall am Samstagmorgen, 5. September, hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet und sucht nach den mutmaßlichen Tätern und weiteren Zeugen. Nach Angaben der beiden 19 und 21 Jahre alten Opfer wurden sie gegen 4.45 Uhr am Pilgrimstein in Höhe Lahntor unvermittelt von vier Männern angesprochen. Zwei Männer aus dieser Gruppe brachten die beiden Geschädigten zu Boden und sollen dann mit Tritten ins Gesicht und die Rippen auf sie eingewirkt haben. Die Attackierten erlitten dabei leichte Verletzungen. Die mutmaßlichen Täter flüchteten kurz vor dem Eintreffen einer zufällig vorbeifahrenden Polizeistreife. Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Einsatzfahrzeugen verliefen ohne Erfolg. Laut Zeugen haben die Verdächtigen ein südländisches Erscheinungsbild und sind etwa 20 bis 25 Jahre alt. Die beiden Angreifer trugen zudem Trainingsanzüge und einer davon zusätzlich ein Basecap. Hinweise nimmt die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

