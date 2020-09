POL-MR: Weitere Kontrollen vor Schulen und allgemeine Geschwindigkeits- messungen im Landkreis;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Weitere Kontrollen vor Schulen und allgemeine Geschwindigkeitsmessungen im Landkreis (Bezug: Meldung vom 1.9.20 "Blitz für Kids - Polizei kontrolliert gemeinsam mit Schülern")

Biedenkopf, Kirchhain und Stadtallendorf: Im Rahmen der Aktion "Schule beginnt" führt die Polizei nach dem Ende der Ferien nach wie vor und wiederholt Kontrollen vor Schulen durch, um die jüngsten Teilnehmer am Straßenverkehr vor Gefahren zu schützen und alle anderen Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren. Den speziellen Überprüfungen vor Schulen schlossen sich auch allgemeine Geschwindigkeitskontrollen an anderen Örtlichkeiten an. Bereits am 1. September berichtete die Polizei über eine besondere Art der Kontrollen vor Schulen unter dem Motto "Blitz für Kids" in Neustadt.

Bereits am Montagvormittag, 31. August, erfolgten in Höhe der Grund-und Mittelpunktschule in der Hainstraße in Biedenkopf Geschwindigkeitskontrollen. Insgesamt wurden 47 Lasermessungen - in dem Bereich sind 30 km/h erlaubt- durchgeführt. Dabei registrierten die Ordnungshüter 14 Überschreitungen, die allesamt mit einer Barverwarnung sanktioniert werden konnten. Alle Fahrer*innen zeigten sich einsichtig und gelobten Besserung. Weitere Kontrollen der Beamten aus dem Hinterland gab es am Donnerstag, 3. September, vor Schulen in der Hainstraße in Biedenkopf und der Lahnstraße in Dautphetal. Danach ging es mit allgemeinen Lasermessungen in der Bahnhofstraße in Gladenbach weiter. Insgesamt registrierte die Polizei am Donnerstag 14 Verstöße, die in zwölf Fällen mit einer Barverwarnung und in zwei Fällen mit einem Bußgeld belegt werden mussten. Kurz nach der Kontrolle in Dautphetal stoppten die Beamten einen Autofahrer, dessen Kennzeichen zur Entstempelung (fehlender Versicherungsschutz) ausgeschrieben waren. Zudem war der Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs.

Die Stadtallendorfer Polizei startete am Freitagvormittag, 4. September, mit allgemeinen Geschwindigkeitskontrollen am Amöneburger Tor in Kirchhain. Gegen Mittag wechselten die Ordnungshüter dann ihren Standort und nahmen vor der Bärenbachschule Autofahrer mit der "Laserpistole" näher in Augenschein. Von 38 kontrollierten Fahrzeugen in Kirchhain und Stadtallendorf waren 20 zu schnell unterwegs. Jeweils zwei Fahrer hatten den Gurt nicht angelegt oder hantierten während der Fahrt mit dem Handy herum

