Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Roller gestohlen;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Roller gestohlen

Marburg: Ein dunkelfarbenes Kleinkraftrad Explorer im Wert von 900 Euro stahlen Unbekannte zwischen Samstag, 29. August, 20.15 Uhr, und Donnerstag, 3. September, 11 Uhr, vor einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Glaskopf". Der Dieb ließ sich bei seinem Vorgehen auch nicht von dem eingerasteten Lenkradschloss an dem Roller abschrecken. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell