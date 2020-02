Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der Wittekindstraße

Dortmund (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Wittekindstraße sind am Donnerstagabend (6. Februar) zwei Personen verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 20.30 Uhr. Ein 21-jähriger Dortmunder fuhr zu diesem Zeitpunkt in Richtung Dortmund-Barop und wollte die Kreuzung mit der Straße An der Palmweide überqueren. Als er - ersten Zeugenangaben zufolge möglicherweise bei Rotlicht zeigender Ampel - in den Kreuzungsbereich einfuhr, kam es dort zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer 23-jährigen Dortmunderin. Diese wollte aus Barop kommend nach links auf die Straße an der Palmweise abbiegen.

Bei dem Zusammenstoß wurden der 21-Jährige und die 23-Jährige verletzt. Rettungswagen brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 14.000 Euro.

