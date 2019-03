Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim: Bargeld bei Einbruch gestohlen - Zeugen gesucht

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagvormittag verschafften sich bislang nicht ermittelte Täter auf noch ungeklärte Art und Weise Zugang zu einer Wohnung eines Anwesens in der Uhlandstraße. Im Innern durchsuchten diese offenbar gezielt das Schlaf- und Wohnzimmer; erbeutet haben sie Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Als Einbruchszeit kommt 8 bis ca. 13 Uhr in Frage. Zeugen bzw. Anwohner, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/2880, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, aufzunehmen.

