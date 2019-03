Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Friesenheimer Insel: Unbekannter bricht in Lager und Büroräume ein - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In der Zeit von Montag, 17 Uhr bis Dienstag, 6:30 Uhr, suchte ein bislang Unbekannter auf dem Gelände einer Baugerüstfirma in der Einsteinstraße einen Lagerraum sowie mehrere Büroräume heim. Der Täter stieg vermutlich über einen Zaun und gelangte so auf das Gelände, wo er sich zunächst an der Tür des Lagerraums zu schaffen machte. Nachdem er das Lager durchsucht hatte, zerstörte er den Rollladen des Bürofensters, hebelte dieses anschließend auf und drang in die Räumlichkeiten ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde aus den Büros u.a. ein Notebook, einen Schlüsseltresor und ein Laser-Messgerät gestohlen. Der Wert des Diebesguts kann noch nicht beziffert werden. Auch die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

