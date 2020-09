POL-MR: Gullydeckel entfernt- Polizei sucht Zeugen;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Gullydeckel entfernt- Polizei sucht Zeugen

Biedenkopf: In der Nacht zum Sonntag, 30. August, entfernten Unbekannte im Bereich der Hospitalstraße/Freiherr-vom-Stein-Straße/Kratzenbergstraße insgesamt fünf Gullydeckel und legten diese auf dem Gehweg ab. Dadurch entstand insbesondere für Zweiradfahrer, die sich grundsätzlich dicht am Fahrbahnrand bewegen, eine enorme Gefahrenquelle. Zeugen meldeten den Vorfall am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr bei der Polizei. Personen kamen durch das Handeln der Randalierer nicht zu Schaden. Die Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die nähere Angaben zu dem Geschehen machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

