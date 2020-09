Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Ungebetener Besuch in zwei Mehrfamilienhäusern;Zwei Blutentnahmen im Ostkreis;Schaden am Mercedes - Zeugen gesucht;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Ungebetener Besuch in zwei Mehrfamilienhäusern

Marburg: Zwei Einbrüche in Mehrfamilienhäuser registrierte die Polizei am Mittwoch, 2. September, im Stadtgebiet. In der Straße "In der Badestube" öffnete der Unbekannte zwischen 11 und 15.15 Uhr gewaltsam eine Wohnungstür und stahl eine geringe Menge Bargeld. Auch in der "Kleine Ortenberggasse" betrat der Täter zwischen 16 und 17.30 Uhr unbemerkt das Treppenhaus und machte sich mit mehreren Hebelversuchen an einer Wohnungstür zu schaffen. Letztendlich brach der Einbrecher aus unbekannten Gründen sein Vorhaben ab. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Zwei Blutentnahmen im Ostkreis

Kirchhain und Neustadt: Wieder mussten zwei Autofahrer nach einem positiven Drogenvortest eine Blutentnahme erdulden. Am Mittwochabend, 2. September, traf es eine junge Frau in der Innenstadt von Kirchhain. Bei der Kontrolle fanden die Beamten auch noch eine geringe Menge Marihuana. Wenige Stunden später, kurz nach Mitternacht, stoppten die Ordnungshüter in Neustadt einen 32-jährigen Autofahrer. Es brachte dem Mann nichts, die mitgeführte Kleinmenge Marihuana vor der Kontrolle der Beamten aus dem Fenster zu werfen. Zudem konnte der Fahrer keine Fahrerlaubnis vorweisen. In beiden Fällen stellte die Polizei das Rauschgift sicher und leitete entsprechende Verfahren ein.

Schaden am Mercedes - Zeugen gesucht

Marburg: Einen Schaden von 500 Euro verursachte ein Unbekannter zwischen Dienstag, 1. September, 19 Uhr, und Mittwoch, 2. September, 8 Uhr, in der Großseelheimer Straße. Der Autofahrer touchierte im Vorbeifahren einen geparkten schwarzen Daimler Benz vorne links und kümmerte sich nicht weiter um das Geschehen. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421-06421- 4060.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell