Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Gemeinsame Kontrollen der Verkehrsdienste aus Dillenburg und Cölbe;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gemeinsame Kontrollen der Verkehrsdienste aus Dillenburg und Cölbe

Gladenbach (Zollbuche) -Bischoffen (Aartalsee und Bundesstraße 255): Motorradkontrollen und die Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit: Diese beiden Themen standen am zurückliegenden Wochenende bei gemeinsamen Kontrollen der Regionalen Verkehrsdienste Lahn-Dill und Marburg-Biedenkopf im Fokus der Beamten. Die Maßnahmen der Polizei dienen nicht - wie es vereinzelt geäußert wird - der "Abzocke" von Verkehrsteilnehmern, sondern erhöhen die Verkehrssicherheit aller Menschen, die sich zu Fuß, auf zwei oder vier Rädern im Straßenverkehr bewegen und gesund nachhause kommen wollen. Fakt ist: Überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor Ursache Nummer 1 bei schweren Unfällen!

Am Samstagnachmittag, 29. August, waren die Ordnungshüter an der Zollbuche und am Aartalsee unterwegs und kontrollierten 43 Kräder. Bereits auf der Anfahrt zu den Kontrollen zogen die Experten des Verkehrsdienstes ein Leichtkraftrad aus dem Verkehr, an dem die Abgasanlage verändert war. Ähnlich ging es wenig später einen weiteren Motorradfahrer. In beiden Fällen führten die technischen Veränderungen zur Erlöschen der Betriebserlaubnis und die Polizei zog die amtlichen Kennzeichen ein. Ein weiterer Kradfahrer war ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Bei weiteren sechs Motorrädern konnten erforderliche Dokumente nicht vorgelegt werden oder es bestanden geringfügige Mängel. Auch die Überwachung der Geschwindigkeit brachte am Samstag einige zum Teil erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen ans Tageslicht. Sieben Biker und elf Autofahrer erhielten ein Verwarnungsgeld oder bekommen demnächst einen Bußgeldbescheid. Ein Autofahrer war in diesem Zusammenhang bei erlaubten 100 km/h mit 153 km/h unterwegs. Bei einem Biker betrug die gemessene Geschwindigkeit 136 km/h. An der Zollbuche stoppten die Beamten auch noch vier Biker, die "knieschleifend" auf dem Asphalt um die Kurve kamen. Auch hier werden demnächst Bußgelder und ein Punkt in Flensburg fällig.

Nach dem Ende der Maßnahmen stoppten die Marburger Beamten dann auf dem Rückweg zur Dienststelle auch noch den Fahrer eines Leichtkraftrades, der mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen aus dem Jahre 2017 unterwegs war.

Sonntag standen auf der Bundesstraße 255 in Höhe Oberweidbach Geschwindigkeitsmessungen in beide Fahrtrichtungen im Vordergrund. Insgesamt wurden dabei 448 Fahrzeuge angemessen. 34 Fahrer kamen mit einem Verwarnungsgeld davon. Zehn Autofahrer überschritten die erlaubte Geschwindigkeit von 100 km/h um mehr als 21 Kilometer. Sie erhalten demnächst einen Bußgeldbescheid. Zwei davon müssen zudem mit einem Fahrverbot rechnen, da sie schneller als 140 km/h fuhren. Loben muss man in diesem Zusammenhang die Motorradfahrer. Nicht ein einziger Biker war bei dieser Kontrolle zu schnell unterwegs!

