POL-MR: Schwarzes Trekkingrad sucht Eigentümer;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Schwarzes Trekkingrad sucht Eigentümer

Marburg: Bei einer Kontrolle in der Bahnhofstraße in Höhe der Sparkasse stellte die Polizei am Samstagmittag, 29. August, ein hochwertiges, schwarzes Trekkingrad sicher. Das Fahrrad konnte bisher keiner Straftat zugeordnet werden. Die Ermittler hoffen nun darauf, dass sich der rechtmäßige Eigentümer bei der Polizei meldet. Er/Sie wird gebeten, Kontakt mit dem Fachkommissariat 33 der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, aufzunehmen. Ein Foto des Rades steht als Download unter www.polizeipresse.de (Blaulicht/Polizei Marburg-Biedenkopf) zur Verfügung

Jürgen Schlick

