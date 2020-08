Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Verletzungen im Gesicht nach Angriff - Polizei sucht Zeugen;Exhibitionist belästigt zwei Frauen - Polizei sucht Verdächtigen und Zeugen;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Verletzungen im Gesicht nach Angriff - Polizei sucht Zeugen

Marburg: Eine kleine Platzwunde im Gesicht sowie Verletzungen an einem Zahn erlitt ein 27-Jähriger durch eine Attacke in der Nacht von Sonntag auf Montag (30/31. August) in der Straße "Am Erlengraben". Die Polizei sucht nach dem mutmaßlichen Täter und nach Zeugen. Der junge Mann befand sich kurz vor Mitternacht auf dem Heimweg und wurde von dem Verdächtigen unvermittelt auf "Gras" angesprochen. Als das Opfer dies verneinte, schlug der Unbekannte mit dem Ellenbogen und anschließend mit der Faust zu. Der Angreifer mit südländischem Erscheinungsbild und dunklem Teint ist zirka 160 Zentimeter groß und hat schwarze Haare. Bekleidet war der Mann mit einer sogenannten Bomberjacke. Eine weitere Beschreibung liegt der Polizei nicht vor. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Exhibitionist belästigt zwei Frauen - Polizei sucht Verdächtigen und Zeugen

Kirchhain- Niederwald: Am Niederwälder See nahm ein etwa 60 Jahre alter Mann am Mittwochnachmittag, 26. August, sexuelle Handlungen an sich vor und belästigte dadurch zwei junge Frauen. Der Unbekannte stieg zwischen 16.30 und 17 Uhr völlig nackt aus dem Gewässer und führte in Nähe der Frauen, leicht verdeckt hinter einem Busch, eindeutige Handlungen an sich durch. Anschließend ging er auf die Frauen zu und bat um ein Foto. Die betroffenen Frauen lehnten dies ab und erstatteten anschließend Anzeige bei der Polizei. Der mutmaßliche Täter sprach mit osteuropäischem Akzent und ist etwa 175 cm groß. Er hat eine normale Figur, graue Haare und eine stark gebräunte Haut. Er trug eine Goldkette und eine Sonnenbrille. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell