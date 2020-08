Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Vorfall an der Mensa - Zeugen gesucht;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Vorfall an der Mensa - Zeugen gesucht

Marburg: Nach einem Vorfall am späten Freitagabend, 21. August, direkt vor der Mensa, hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet und sucht Zeugen. Das mutmaßliche Opfer erstattete erst Tage später eine Anzeige bei der Polizei. Nach Angaben der 35 Jahre alten Frau, soll vermutlich ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes Marburg im Rahmen einer Kontrolle eventuell zu fest zugepackt haben. Die Frau wies in diesem Zusammenhang auf ein Hämatom am Oberarm hin. Ob und in welcher Form es bei der Kontrolle zwischen 23 und 23.45 Uhr zu einem nicht rechtlich haltbaren Handeln seitens des Behördenmitarbeiters kam, muss im Rahmen der andauernden Ermittlungen geklärt werden. Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat am Freitagabend die Kontrolle beobachtet und kann nähere Angaben zum Ablauf machen? Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

