Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Mutmaßliche Betrüger festgenommen;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Mutmaßliche Betrüger festgenommen

Marburg: Bereits am Dienstagnachmittag, 25. August, nahm die Polizei in der Temmlerstraße eine 26-jährige Frau sowie den mutmaßlichen Mittäter, einen 75 Jahre alten Mann, vorläufig fest. Die Frau betrat mit ihrem Begleiter gegen 15 Uhr ein Geschäft und versuchte dort mit einem total gefälschten österreichischen Personalausweis Verträge für zwei Mobiltelefone abzuschließen. Der misstrauische Mitarbeiter verständigte sofort die Marburger Polizei. Die Ordnungshüter nahmen das polizeibekannte und im Hochtaunuskreis wohnhafte Duo noch am Ort des Geschehens vorläufig fest. Bei den richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchungen im Hochtaunuskreis stellten die Ermittler umfangreiche Beweismittel sicher, die auf weitere, gleichgelagerte Delikte hindeuten. Die beiden Verdächtigen wurden nach den Vernehmungen und einer erkennungsdienstlichen Behandlung auf freien Fuß gesetzt, da keine Haftgründe vorlagen. Die Ermittlungen dauern an.

