POL-AC: Polizei sucht Zeugen - Pkw beschädigt parkende Autos und flüchtet mit quietschenden Reifen

Aachen (ots)

Am Sonntag, den 26.01.2020, kam es nach jetzigem Stand der Ermittlungen zwischen 19 und 20 Uhr abends zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein dunkler Pkw in Burtscheid mehrere geparkte Autos teils stark beschädigte und dann mit quietschenden Reifen und überhöhter Geschwindigkeit davonfuhr. Der betreffende Pkw fuhr zur Unfallzeit die Amyastraße in Richtung Salierallee entlang. Nachdem es im Verlauf der Straße zu Zusammenstößen mit drei am Straßenrand abgestellten Autos gekommen war, fuhr der Unfallfahrer die Amyastraße wieder hinauf und bog in die Rhein- Maas- Straße in Richtung Eupener Straße ab. Sein weiterer Fluchtweg ist unbekannt. Die Fahrerseite des flüchtigen Pkw müsste ebenfalls stark beschädigt worden sein, am Unfallort fanden die Beamten noch seinen abgebrochenen linken Außenspiegel. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum gesamten Unfallhergang und / oder zum Fluchtfahrzeug machen können. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Pkw, der Marke: Alfa Romeo mit belgischem Kennzeichen handeln, Näheres ist unbekannt. Zeugen können sich bitte tagsüber beim sachbearbeitenden Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0241/ 9577- 42101 oder der -42154 melden. (pw)

