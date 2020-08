POL-MR: Dieb am Hundeübungsplatz;Zeugen nach Unfall gesucht;Mehrere Keller aufgebrochen;Schrauben an Pkw gelöst - Zeugen gesucht;Drogen oder Alkohol - Zahlreiche Blutentnahmen am Wochenende;Dumm gelaufen;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Dieb am Hundeübungsplatz

Stadtallendorf: Ein Dieb trieb am Samstag, 29. August, auf dem Parkplatz des Schäferhundevereins an der Kreisstraße 15 sein Unwesen. Der Unbekannte machte sich zwischen 13.05 und 13.25 Uhr ans Werk und hebelte die Seitenscheibe eines Ford Fiesta auf. Anschließend griff er ins Innere und stahl eine Handtasche samt Ausweispapieren und Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Zeugen nach Unfall gesucht

Marburg: Einen Schaden in Höhe von 4500 Euro hinterließ ein bis dato Unbekannter am Dienstag, 25. August, in der Johann-Konrad-Schäfer-Straße in Höhe der Temmlerstraße. Der Fahrer touchierte zwischen 7.50 und 16.35 Uhr im Vorbeifahren einen geparkten weißen Skoda Octavia auf der kompletten linken Seite und kümmerte sich nicht weiter um das Geschehen. Direkt in der Nähe des Unfallortes befinden sich ein Fitnessstudio und eine Gaststätte. Die Polizei hofft darauf, dass Besucher dieser Örtlichkeiten Angaben zum Unfallverursacher machen können. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Mehrere Keller aufgebrochen

Stadtallendorf: Mehrere Kellerschläge brachen Unbekannte in der Nacht auf Sonntag, 30. August, in einem Mehrfamilienhaus in der Gießener Straße auf. Die Diebe stahlen unter anderem zwei Bohrmaschinen, eine Werkzeugkiste sowie eine Stichsäge. Der Gesamtschaden beträgt etwa 900 Euro. Zeugen, denen in der relevanten Zeit verdächtige Personen im oder rund um das Haus aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Schrauben an Pkw gelöst - Zeugen gesucht

Marburg: Der Tatort ist wahrscheinlich ein Parkplatz der Stadtwerke in der Weidenhäuser Straße. Unbekannte lösten zwischen Mittwoch, 26. August, 18.30 Uhr, und Freitag, 28. August, 9.12 Uhr, sämtliche Radbolzen der hinteren linken Felge eines Daimler Benz Kombi. Der Fahrer bemerkte am Freitagvormittag auf der Stadtautobahn starke Vibrationen und suchte glücklicherweise sofort eine Werkstatt auf. Hier fiel auf, dass bereits eine Schraube komplett fehlte und die weiteren hingen nur noch leicht lösbar in der Felge. Die Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Drogen oder Alkohol - Zahlreiche Blutentnahmen am Wochenende

Neustadt, Kirchhain und Stadtallendorf: Wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol wurden am Wochenende im Ostkreis zahlreichen Blutentnahmen fällig. Am Freitagnachmittag, 28. August, schlug bei einem 39 Jahre alten Autofahrer in Stadtallendorf der Vortest auf Amphetamine an. Bei der näheren Überprüfung stellten die Beamten in einem Rucksack geringe Mengen Betäubungsmittel sicher. Am Samstag, 29. August, kurz nach Mitternacht, zogen die Ordnungshüter in der Innenstadt von Stadtallendorf einen stark alkoholisierten Fahrer aus dem Verkehr. Der 56-Jährige reagierte zunächst nicht auf die Anhaltesignale und fuhr weiter. An einer Kreuzung musste der Mann dann verkehrsbedingt anhalten und die Beamten stiegen zur Kontrolle aus. Auch hier nutzte der Fahrer das Umspringen der Ampel auf Grünlicht und fuhr erneut weiter. Kurz danach beendeten die Beamten dann das Spiel und nahmen den Ertappten mit zur Dienststelle. Neben der Blutentnahme musste der Fahrer auch seinen Führerschein abgeben. Am Nachmittag ging es in Neustadt weiter. Dort zeigte der Drogenvortest bei einer jungen Autofahrerin "Kokain positiv" an. Am Abend in Kirchhain das gleiche Spiel, wobei hier der Test auf Amphetamine reagierte. Kaum war der Sonntag angebrochen, war erneut Neustadt Schauplatz einer Kontrolle. Nach dem positiven Befund auf Cannabis musste ein 37-Jähriger eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Und am Rande sei erwähnt: Die Polizei wird ihre Kontrollen fortsetzen!

Dumm gelaufen oder wie die Neugier Geschichten schreibt

Bad Endbach: Der Polizeiberuf schreibt immer wieder seltsame Geschichten. Und der Rubrik "Kurioses" dürfte ein Vorfall am Sonntagnachmittag, 30. August, einzuordnen sein. Aber der Reihe nach. Zunächst fuhr eine Streife zur Wohnanschrift des betroffenen Mannes, um den Beschluss zur Beschlagnahme des Führerscheins umzusetzen. Der 31-Jährige war allerdings nicht zuhause und die Beamten zogen unverrichteter Dinge wieder ab. Die Lebensgefährtin berichtete wenig später ihrem Liebsten von dem Besuch der Polizei, ohne die Hintergründe zu kennen und weckte wohl so die Neugier des Betroffenen, der sich am Nachmittag mit seinem Pkw in die Innenstadt begab. Hier konnte der Fahrer sein Glück kaum fassen, denn er sah eine Polizeistreife und hielt diese professionell - so die Aussage der Kollegen - an. Die Beamten wollten natürlich helfen und ließen sich berichten, dass Polizisten erst kurz davor an der Wohnanschrift des Mannes waren. Jetzt hakten die unwissenden Beamten nach, um das Erscheinen der Kollegen vor der Wohnung zu klären. Ein Telefonanruf brachte den Sachverhalt schnell ans Tageslicht. Nun wurde es für den 31-Jährigen ungemütlich, denn der Führerschein wechselte in Form der Beschlagnahme sofort den Besitzer und weiteres Ungemach folgte auch noch. Da der 31-Jährige mit dem Auto unterwegs war, gab es eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, denn der Beschluss zur Beschlagnahme hatte bereits im Mai Rechtskraft erlangt. Alles in allem dumm gelaufen....die Geschichte.

