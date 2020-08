Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Ladendieb in Neustadt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Ladendieb schubst Mitarbeiter weg und flüchtet

Neustadt: Ein Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäfts in der Hindenburgstraße sprach am Mittwoch (27.08.) einen jungen Mann an, als dieser den Einkaufsmarkt gegen 17.35 Uhr mit unbezahlter Ware in seinem Rucksack verlassen wollte. Der Ladendieb reagierte daraufhin sofort aggressiv, schubste den Mitarbeiter weg und bedrohte ihn. Anschließend lief er in Richtung Bürgerpark davon. Der involvierte Mitarbeiter blieb unverletzt. Später nahm die hinzugerufene Polizei den Dieb in der Flüchtlingsunterkunft in Neustadt fest. Bei ihm handelt es sich um einen 17-Jährigen aus Guinea. Auch die geklaute Ware fanden die Beamten bei ihm und stellten sie sicher. Hierbei handelte es sich um Lebensmittel und Bier im Wert von etwa 20 Euro. Aufgrund seiner Alkoholisierung ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an. Im Anschluss daran entließen die Beamten den 17-Jährigen wieder.

Diebstahl aus Keller

Marburg: Diebesgut im Wert von etwa 700 Euro nahmen Unbekannte in der Nacht von Dienstag (25.08.) auf Mittwoch (26.08.) an sich. Zwischen 22.30 Uhr und 08.30 Uhr brachen sie ein Kellerfenster eines Mehrfamilienhauses in der Cappeler Straße (im Bereich der dreistelligen Hausnummern) auf und verursachten dabei einen Schaden von etwa 200 Euro. Anschließend durchsuchten sie alle Kellerräume und nahmen unter anderem einen Rollkoffer, einen Wandtresor ohne enthaltene Wertsachen, Turnschuhe und Antiquitäten an sich. Die Polizeistation Marburg, tel. 06421/ 40-60, bittet um Zeugenhinweise.

