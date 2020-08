Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallflucht am Parkplatz + Automatenaufbruch misslingt + Einbrecher kommen durchs Fenster

Marburg-Biedenkopf (ots)

*Biedenkopf: Unfallflucht am Parkplatz

Auf dem Parkplatz in der Schulstraße ist es am Mittwochvormittag zwischen 10.20 Uhr und 12 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. In deren Rahmen hinterließ ein Unbekannter an einem silbernen VW Tiguan mehrere Kratzer auf der Fahrerseite. Augenscheinlich beim Ein- oder Aussteigen aus einem anderen Fahrzeug neben dem abgestellten SUV muss der Schaden entstanden sein. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei in Biedenkopf, Tel. 06461/92950.

*Marburg: Automatenaufbruch misslingt

An einem Snackautomaten biss sich ein Unbekannter im Eingangsbereich des Klinikums auf den Lahnbergen sprichwörtlich die Zähne aus. Zwischen Dienstagnachmittag, 16.30 Uhr und Mittwochmorgen, 6 Uhr hatte jemand versucht, das Gerät mit einiger Gewalt aufzuhebeln. Da die Aktion jedoch offenkundig nicht von Erfolg gekrönt war, machte sich der unbekannte Täter dann aus dem Staub. Hinweise bitte an die Polizei Marburg, 06421/406-0.

*Marburg: Einbrecher kommen durchs Fenster

Indem sie durch ein Fenster ins Gebäude einstiegen, verschafften sich zwischen Dienstagabend, 23.20 Uhr und Mittwochvormittag, 10.45 Uhr Kriminelle unberechtigten Zutritt in ein Restaurant in der Gießener Straße in Gisselberg. Die Diebe nahmen das in der Kasse befindliche Bargeld sowie zwei Handys mit. Die Marburger Kripo fragt: Wem sind im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen? Hinweise bitte unter 06421/406-0.

