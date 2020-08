Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Meldungen zu zwei Einbrüchen, einer Geschwindigkeitskontrolle, einem Rollerdiebstahl einer Sachbeschädigung und drei Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Einbrecher flüchtete

Ein Einbrecher suchte sich als Tatort ausgerechnet eine Bäckerei aus und stieg zu einer Zeit dort ein, zu der die Mitarbeiter dieses Handwerks bereits arbeiten oder eben mit der Arbeit beginnen. Einer der anfangenden Mitarbeiter störte offenbar den Täter, sodass der zwar unerkannt, aber auch ohne Beute flüchtete. Seine bereits bereitgestellte Beute, bestehend aus drei Flaschen mit Spirituosen ließ er zurück. Der Einbruch in die Geschäftsräume der Bäckerei in der Brießelstraße war in der Nacht zum Samstag, 22. August, zwischen 22 und 03.45 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Einbruch gescheitert

Wren es plötzlich auftauchende Zeugen oder war es die Sicherheit der Tür, die einen Einbrecher in der Georg-Voigt-Straße scheitern ließ? Letztendlich blieb die Tür dicht und der Täter ohne Beute. Der versuchte Einbruch in die Räume eines privaten Dienstleisters war zwischen 10 Uhr am Sonntag, 09 August und 10 Uhr am Dienstag, 11. August. Wer hat in dieser Zeit in der Georg-Voigt-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Biedenkopf - Geschwindigkeitskontrollen vor der Schule

Am Donnerstag, 20. August, prüfte die Polizei Biedenkopf zu Schulbeginn an der Hinterlandschule in Biedenkopf und zum Schulschluss an der Mittelpunktschule in Dautphetal das Einhalten der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeiten. Alle festgestellten Verstöße bewegten sich in einem Rahmen, der eine Ahnung mit einem Verwarnungsgeld zuließ. Die Polizei musste keine Ordnungswidrigkeitenanzeige vorlegen. In Biedenkopf fuhren 17 von 87 gemessenen Fahrzeugen schneller als die erlaubten 30 km/h in Dautphetal waren 17 von 104 zu schnell.

Marburg - Versuchter Rollerdiebstahl

Aufgrund der Spuren an dem roten Piaggio Typhoon gehen die Eigentümerin und die Polizei von einem versuchten Diebstahl des Zweirades aus. Der Roller stand zur Tatzeit zwischen 08.45 Uhr am Mittwoch und 17 Uhr am folgenden Freitag, 21. August an dem Abstellplatz für Fahrräder und motorisierte Zweiräder am Hauptbahnhof. Außer natürlich von der Straße her bestand insbesondere von Gleis 1 uneingeschränkte Sicht auf den Roller. Wer kann sich an jemanden erinnern, der scheinbar mit dem Roller wegwollte, diesen aber dann doch stehen ließ? Wer kann diese Person beschreiben? Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Türschloss beschädigt

Wer hat am Samstag, 22. August, zwischen 16 und 19 Uhr im zweiten Stock eines Wohnhauses in der Sudetenstraße eine hausfremde Person gesehen? In dieser Etage hat zu der Zeit jemand das Schloss einer Wohnungseingangstür unbrauchbar gemacht. Ob hier eine Sachbeschädigung oder doch ein versuchter Einbruch vorlagen, bedarf weiterer Ermittlungen. Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

1. Niedereisenhausen - Unfallflucht im Kaufpark

Der Schaden an dem grauen Ford Focus ist auf der Fahrerseite, erstreckt sich über beide Türen und beläuft sich auf mindestens 1500 Euro. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug und/oder dessen Fahrer*in ergaben sich bislang nicht. Der Ford parkte zur maßgeblichen Unfallzeit am Montag, 17. August, zwischen 14 und 21 Uhr ordnungsgemäß auf dem Rewe-Mitarbeiter-Parkplatz. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

2. Amöneburg - Tatort: Brücker Mühle

Tatort der nächsten Verkehrsunfallflucht ist die Straße Am Friedenstein vor der Brücker Mühle. Dort fuhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein noch unbekanntes Fahrzeug vorne links gegen den Kotflügel eines ordentlich geparkten grauen Skoda Superb Kombi. Der Schaden beträgt mindestens 1500 Euro. Die Unfallzeit war am Donnerstag, 20. August, zwischen 17.30 und 19 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

3. Marburg - Unfallflucht in der Kugelgasse

Der auf der rechten Seite an Stoßstange, Kotflügel und Außenspiegel beschädigte schwarze BMW der 1er Reihe stand zur Unfallzeit am Freitag, 21. August, zwischen 18.15 und 20.15 Uhr vor dem Anwesen Kugelgasse 15. Das unfallverursachende Fahrzeug fuhr vermutlich vom Lutherischen Kirchhof kommend durch die Kugelgasse und streifte den BMW beim Vorbeifahren. Der Schaden am BMW beträgt mindestens 1000 Euro. Wer hat den Unfall gesehen? WE kann sachdienliche Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer*in geben?

