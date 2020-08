Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Aktionstag der Polizei für Radfahrer

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Natürlich helfen gegenseitige Rücksicht und jeweilige besondere Vorsicht und tragen zu mehr Verkehrssicherheit bei. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die Fahrradfahrer im Straßenverkehr besonderen Gefahren ausgesetzt sind. Sie haben keine Knautschzone, sodass ein Verkehrsunfall eigentlich fast immer Verletzungen zur Folge hat.

Der Regionale Verkehrsdienst Marburg-Biedenkopf betreibt im Sinne der Verkehrssicherheit für die Fahrradfahrer am Mittwoch, den 26.August, von 13 bis 17 Uhr, am Erwin-Piscator-Haus, einen Aktionsstand.

Wie sind eigentlich die neuen Regeln der Straßenverkehrsordnung? Welcher Abstand muss beim Überholen eingehalten werden? Darf ich nebeneinander fahren? Muss ich einen Helm tragen? Wie sieht ein verkehrssicheres Fahrrad aus? Muss ich für mein E-Bike einen Führerschein haben? Wie kann ich mein Fahrrad gegen Diebstahl sichern? Wann darf ich, wann muss ich einen Radweg benutzen? Darf ich als Radfahrer während der Fahrt mit dem Handy telefonieren? Gelten die Vorschriften in Verbindung mit Alkohol und Drogen auch für Radfahrer?

Als Ansprechpartner für diese und sicherlich viele weitere Fragen rund um das Fahrrad stehen die Experten des Verkehrsdienstes und zwischen 14 und 15 Uhr auch Polizeipräsident Bernd Paul jedem interessierten Besucher am Aktionsstand zur Verfügung. Wer möchte kann dabei seine Reaktion an der T-Wall testen und auch einen Blick in die Multimediasäule und das Präventionsmobil werfen.

