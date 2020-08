Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Marburg: Polizei sucht nach Eigentümern zweier Fahrräder

Marburg-Biedenkopf (ots)

*Marburg: Polizei sucht nach Eigentümern zweier Fahrräder

So stellten die Ordnungshüter bereits am Dienstag, 30. Juni ein schwarzes Mountainbike von "Fuji", Modell "Nevada One.9" sicher. Dieses war zuvor am Ende des Rollwiesenweges am Richtsberg aufgefunden worden. Die Polizei vermutet einen vorangegangenen Fahrraddiebstahl; allerdings ist bislang kein Geschädigter bekannt.

Auch den Eigentümer eines silberfarbenen Trekkingrades des Herstellers "Fore", Modell "Omni" kennen die Ermittler derzeit nicht. Das Rad war am Samstag, 15. August im Bereich der Brücke, aus Richtung Wehrda kommend am Ortseingang Cölbe, gefunden worden.

Die Marburger Polizei bittet die rechtmäßigen Eigentümer der beiden sichergestellten Bikes, sich unter Tel. 06421/406-274 zu melden.

