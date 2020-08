Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Rechtmäßiger Besitzer von Sportschuhen nach Feier in der Sudetenstraße gesucht

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg:

Die Polizei sucht nach einer Feier von Sonntagfrüh in einem Mehrfamilienhaus der Sudetenstraße nach einem Besitzer von Sportschuhen der Firma Asics. Nach ersten Erkenntnissen feierte ein 31-jähriger Marburger in einer unbekannten Wohnung mit Fremden. Gegen 04.00 Uhr wollte der Marburger nach Hause und zog sich offenbar infolge des Alkoholkonsums nicht seine Schuhe an, sondern die eines Fremden. Damit verließ er das Mehrfamilienhaus. Erst später bemerkte er dann das Missgeschick, konnte sich allerdings nicht mehr an die Hausnummer des Mehrfamilienhauses erinnern und wandte sich am Dienstag (25. August) an die Polizeistation Marburg. Wer vermisst seine schwarz-orangefarbenen Sportschuhe und war am Sonntag zwischen 01.00 Uhr und 04.00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Sudetenstraße? Wer kann Angaben zum Besitzer der Schuhe machen? Hinweise nimmt die Polizeistation in Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Hinweis: In der digitalen Pressemappe finden Sie ein Foto der Sportschuhe.

Sabine Richter

