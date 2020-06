Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Pkw Lenker fährt Wartender auf und verursacht Verkehrsunfall - Eine leicht Verletzte

Am Sonntagnachmittag verursachte ein betrunkener Pkw Lenker in Bammental einen Verkehrsunfall. Gegen 15.50 Uhr befuhr ein 39jähriger Opel Fahrer die Reilsheimer Straße. Hier übersah dieser wohl in Folge Alkoholeinflusses einen, bei Rot an der dortigen Bedarfsampel einer Baustelle wartenden, Opel einer 59jährigen und fuhr diesem auf. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Beamten beim Unfallverursacher eine Atemalkoholkonzentration von 2,4 Promille feststellen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, erlitt die 59jährige leichte Verletzungen. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird mit mehreren tausend Euro beziffert. Der Unfallverursacher muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten

